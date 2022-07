Skriniar-Bremer, doppio stallo l’Inter. E con il Psg c’è il rischio che…

Non si sbloccano le trattative in difesa per l'Inter: il Psg non aumenta l'offerta, il Torino non cala le pretese

Andrea Della Sala

In casa Inter a tenere banco sul mercato è il reparto difensivo di Inzaghi. Skriniar sembra in partenza, ma il Psg non aumenta l'offerta, Bremer è bloccato, ma l'accordo col Torino non c'è ancora.

"Il problema è che il Psg finora ha offerto 55 milioni più una contropartita, ma i nerazzurri vogliono solo cash. E quindi la distanza attuale sul denaro è di almeno 15 milioni. Il club nerazzurro è disponibile a scendere a patti, ovvero 70 milioni comprensivi di bonus (Hakimi è stato ceduto un anno fa per 66.5 più bonus), ma il Psg, che deve cedere giocatori, al momento non sembra pronto a rilanciare", si legge su Tuttosport.

La sensazione è che lo slovacco alla fine verrà sacrificato, ma l'Inter vuole farlo alle sue condizioni, così come Bremer del Torino, anche perché i difensori da prendere, in caso di cessione di Skriniar, dovranno essere due (è andato via Ranocchia). Insomma, il doppio stallo persiste, col rischio che il Psg possa decidere di cambiare obiettivo e Bremer possa finire in altre squadre", aggiunge il quotidiano.