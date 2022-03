Skriniar capitano con la Slovacchia: “Haaland uno dei migliori, lo aspetto”

Il difensore dell'Inter affronta questa sera con la sua Nazionale la Norvegia del bomber del Borussia Dortmund

Milan Skriniar, in qualità di capitano della Slovacchia (complici le assenze di Hamsik, Kucka e Pekarik), ha parlato in conferenza stampa in vista dell'amichevole contro la Norvegia, in programma oggi alle ore 18: "Nonostante le assenze la squadra ha lavorato bene, è sempre stato così. Anche se mancheranno i più esperti noi stiamo bene, per noi nulla è cambiato. Sappiamo che avversario ci aspetta, lo abbiamo analizzato. Haaland? Non ci ho mai giocato contro prima: è decisamente il top, ha talento, è un predatore, è uno dei migliori attaccanti e solo giocando contro avversari del genere un calciatore può migliorare il proprio livello. Ricordo la partita contro la Norvegia nel 2015, abbiamo vinto 4-1: credo sia stata l'ultima volta che ho segnato una doppietta!".