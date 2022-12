Skriniar: “Ecco quando ho capito che sarei diventato un calciatore. Hamsik…”

Milan Skriniar, difensore dell'Inter, è il protagonista della nuova puntata di "Where are you from?", format realizzato dal club nerazzurro su DAZN: "Ho iniziato a giocare a calcio a 4 anni nella squadra della mia città, poi a 11 anni mi sono trasferito a Zilina e ho iniziato a giocare lì. Ho fatto tutta la trafila fino alla Primavera, poi a 16-17 anni sono arrivato in Prima Squadra e a 17 anni ho fatto il mio debutto. Lì ho capito che sarei potuto diventare un calciatore. Mi trovavo con ragazzi provenienti da altre città, eravamo senza genitori, e lo Zilina è una delle squadre più forti di Slovacchia: questo mi ha aiutato tantissimo. Calciatore slovacco preferito? Marek Hamsik, ha fatto una carriera straordinaria anche qui in Italia. Lui è uno di quelli che mi hanno ispirato di più".