L’Equipe – Skriniar, su carta tutte le caratteristiche per vincere al PSG. L’Inter…

Il quotidiano francese fa ai suoi lettori una descrizione delle caratteristiche del difensore nerazzurro e lo descrive come un giocatore imprescindibile che a Parigi potrebbe fare molto bene: "Ha il vantaggio di poter far parte di una difesa con tre o quattro e talvolta sa dare anche una mano ad un centrocampo difensivo. Dotato di un ottimo anticipo, l'imponente difensore (1,88 m) è molto pulito nei suoi interventi, lontano dall'immagine ruvida che la sua statura può trasmettere. Se Alessandro Bastoni resta la punta di diamante della squadra interista, anche Milan Skriniar è capace di assicurare una certa sicurezza. Il 93,2% dei suoi passaggi arriva sui piedi dei compagni. Anche sul gioco lungo, i suoi passaggi riescono nell'86,2% dei casi. La sua integrazione a Parigi sarebbe semplice perché è un giocatore completo. Sempre presente nei big match. Il 3 aprile, contro la Juventus, ha messo la museruola a Dusan Vlahovic, l'attaccante del momento in Italia. Sulla carta, ha tutte le caratteristiche per vincere a Parigi. Resta da vedere se l'Inter, che ha perso il campionato in questa stagione a soli due punti di distanza dal Milan, lascerà andare uno dei suoi leader".