Inter, Skriniar è rimasto a casa per evitare insulti. Ma per il derby Inzaghi lo convocherà

Come riporta Repubblica, una volta certa la mancata convocazione per la partita contro l'Atalanta, Milan Skriniar ha preferito restare a casa per evitare insulti in tribuna. Ma per il derby, salvo sorprese, Inzaghi lo convocherà:

"Non convocato contro l'Atalanta, lo slovacco ha preferito stare a casa, evitando una serata in tribuna di insulti, rimbrotti e altri dispiaceri. Un atteggiamento comprensibile, ma irreplicabile. All'Inter guadagna 400mila euro netti al mese, non abbastanza per convincerlo a restare a Milano (ha ritenuto fossero pochi anche 600mila) ma comunque abbastanza per pretendere che faccia il suo lavoro. Il banco di prova sarà nel derby di domenica. Salvo sorprese, Inzaghi lo convocherà e lui dovrà farsi trovare pronto. Anche se la notte di Coppa Italia ha dato un verdetto rassicurante: se non c'è Skriniar, Darmian la casella a destra nel pacchetto di difesa la copre egregiamente".