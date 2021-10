Inter, Skriniar garanzia per Dumfries: già fondamentale per Hakimi, quest’anno…

Il difensore slovacco si sta rendendo protagonista di un inizio di stagione di altissimo livello: l'esterno olandese può beneficiarne

"È vero, uno degli spauracchi del Sassuolo è Boga, che, con la sua velocità e i suoi uno contro uno, è in grado di mettere in difficoltà chiunque. Quindi anche un elemento come Dumfries, che ancora deve completare il suo ambientamento nel calcio italiano, soprattutto dal punto di vista tattico. L'olandese, però, stasera potrebbe partire ancora come titolare. Al momento, infatti, è da considerare in (leggero) vantaggio su Darmian. Al netto, evidentemente, delle prove definitive di formazione che Inzaghi effettuerà solo questa mattina. Nel caso, la scelta nascerebbe dalla necessità di dare un po' di continuità a Dumfries, che finora ha giocato dall'inizio soltanto con Bologna e Shakthar Donetsk. E, nella prima occasione, ha esibito tutte le sue qualità, servendo un assist a Lautaro già dopo una manciata di minuti. In Ucraina, invece, è apparso in netta difficoltà, come pure altri suoi compagni. L'idea, dunque, potrebbe essere quella di costringere Boga a inseguire, invece di farsi inseguire. Certo con Dumfries in campo serviranno ancora di più l'attenzione e la copertura di Skriniar, protagonista di un avvio di stagione di altissimo livello. Del resto, proprio lo slovacco, l'anno scorso, ha spesso fatto il "guardaspalle" di Hakimi".