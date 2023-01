Sky – Skriniar, nessuna proposta né trattativa tra Inter e PSG. A gennaio…

"L'Inter non ha ricevuto proposte ufficiali o in maniera indiretta per Skriniar e non sarà questa l'ultima gara dello slovacco con la maglia nerazzurra". Gianluca Di Marzio a Skysport ha parlato così del difensore che non ha ancora rinnovato il contratto con il club interista.

Al momento non esiste una trattativa tra Inter e PSG per la cessione del calciatore a gennaio. "Non c'è trattativa in corso tra i due club. La società nerazzurra non ha intenzione di cederlo e vuole tenerlo fino a fine contratto soprattutto in assenza di una proposta da valutare. Dal PSG fanno sapere di non avere la firma del calciatore: tutto lascia pensare che si trasferirà a giugno a Parigi e che finirà la stagione con la maglia nerazzurra. In caso il club parigino si materializzasse in questi giorni con un'offerta si vedrà il da farsi", ha sottolineato il giornalista.