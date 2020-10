Sky – Skriniar, giorni di attesa. Chi rientra dopo il covid19 ha bisogno di 4-5 giorni. Young…

Milan Skriniar non si è ancora negativizzato. Il giocatore dovrà sottoporsi a nuovo tampone e non dovrebbe riuscire a farcela ad essere a disposizione per il Parma. Di lui ha parlato a Skysport Andrea Paventi: “Serve anche un po’ di pazienza per chi ha avuto il covid19. Anche se i giocatori sono recuperati servono almeno 4-5 giorni pieni di allenamento e si gioca troppo spesso per averli a massimo. Young li ha fatti quei quattro cinque giorni di sedute continue e oggi è a disposizione del tecnico, probabilmente giocherà da titolare nella gara contro lo Shakhtar. Skriniar è nella testa di Conte il titolare. D’Ambrosio sta comunque facendo bene e quindi anche lo slovacco sarà chiamato a dare il cento per cento per tenersi il posto“.

(Fonte: SS24)