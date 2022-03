Amichevoli – La Slovacchia perde 2-0 contro la Norvegia: 90′ per Skriniar

La Slovacchia di Milan Skriniar perde 2-0 in amichevole contro la Norvegia. In quel di Oslo, il match resta in equilibrio per 75'

Matteo Pifferi

La Slovacchia di Milan Skriniar perde 2-0 in amichevole contro la Norvegia. In quel di Oslo, il match resta in equilibrio per 75' prima che Haaland trovi il gol dell'1-0. Nel finale, poi, arriva il raddoppio di Odegaard. 90' per Skriniar, in campo da capitano: il difensore nerazzurro è stato ammonito all'87'.