Vanni: “Skriniar, carica pazzesca! Ieri era indemoniato, correva qua e là per…”

Il giornalista di Repubblica ha svelato un curioso aneddoto sul pre-partita di ieri del difensore nerazzurro

Un’altra super prova per Milan Skriniar, condita dal gol del 2-0 nella vittoria di ieri per 6-1 contro il Bologna. Così Franco Vanni, giornalista di Repubblica, su Twitter ha detto la sua sulla prestazione del difensore e più in generale sul suo inizio di stagione: “Skriniar quest’anno ha una carica pazzesca. Ieri prima di Inter-Bologna correva di qua e di là per dare pacche ai compagni, era indemoniato, dal secondo anello nonostante il vociare e il casino si sentivano i suoi “dai dai !”.