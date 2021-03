Inter-Atalanta, gol Skriniar da nicchia. Il difensore nerazzurro rientra…

Il calciatore ha sbloccato la partita contro i bergamaschi e da difensore ha segnato tre gol come D'Ambrosio, sei li ha segnati Hakimi

Milan Skriniar ha sbloccato la delicatissima sfida con l'Atalanta per l'Inter . La squadra di Gasperini ha subito un gol in trasferta dopo 413 minuti di imbattibilità.

Il suo gol, come spiega Opta, lo inserisce in una cerchia ristretta di difensori che sono riusciti a segnare almeno tre gol nei top cinque campionati europei. "Inter e Lipsia sono le uniche due squadre che contano ben tre difensori con almeno tre gol in questa stagione nei Top-5 camponati europei: Skriniar e D'Ambrosio (tre gol) e Hakimi (sei). Carburante", si legge in un tweet.