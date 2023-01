SM – Skriniar, Inter infastidita dal PSG: un nome in pole per sostituirlo

Dagli studi di Sport Mediaset arriva un ulteriore aggiornamento sulla questione Skriniar. Questo il punto su quanto sta accadendo attorno al difensore slovacco: "Il PSG sta valutando la possibilità di portarlo in Francia già a gennaio. L'Inter non ha gradito particolarmente, usando un eufemismo, le parole di Galtier. Se arrivassero 15-20 milioni, per il sostituto c'è già un nome ed è quello di Tiago Djalò, ora al Lille. Proposto un biennale più o meno a cifre attuali, su di lui ci sono club spagnoli ma soprattutto il Newcastle in Premier League".