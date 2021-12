Skriniar: “Rischio di rilassarsi c’è sempre, ma siamo i campioni e vogliamo vincere”

A Inter TV, Milan Skriniar ha parlato così a pochi minuti dall’inizio della sfida contro lo Spezia di questa sera

A Inter TV, Milan Skriniar ha parlato così a pochi minuti dall’inizio della sfida contro lo Spezia di questa sera: “Il rischio di rilassarsi c’è sempre, dobbiamo evitare questi errori e dimostrare sul campo che siamo i più forti. Dobbiamo stare concentrati dall’inizio alla fine e portare a casa i tre punti. Lo Spezia ha qualità, non dobbiamo sottovalutare nulla, dobbiamo entrare in campo come campioni d’Italia da subito, non sarà una partita facile. Tour de force? Siamo abituati, non è semplice, ma cerchiamo di dare il massimo, abbiamo grandi giocatori e stiamo andando bene, dobbiamo dare continuità”.