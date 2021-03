Skriniar: “Juve arrabbiata? Non sarà un problema, non cambia molto: finora…”

Le parole del difensore slovacco dell'Inter ai microfoni del quotidiano Tuttosport dopo l'eliminazione della Juve in Champions League

Nell'intervista rilasciata ai microfoni di Tuttosport, il difensore dell' Inter Milan Skriniar ha risposto alla domanda sulla Juventus e la possibile reazione dei bianconeri di Andrea Pirlo in campionato dopo la cocente eliminazione in Champions League negli ottavi di finale contro il Porto .

"Questa Juve arrabbiata può essere un problema in più?". Lo slovacco ha dichiarato: "Non penso, perché credo che anche finora avessero fatto di tutto per provare a vincere le partite, quindi non credo cambi molto. Noi piuttosto dobbiamo essere concentrati sui nostri obiettivi e pensare sempre ad alzare il livello".