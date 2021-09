Skriniar: “Io come Lautaro e Dezko? Magari. Leader? Non so se questo significhi…”

Le parole del giocatore nerazzurro ai microfoni di Inter TV

Milan Skriniar ai microfoni di Inter TV: "Gol come Lautaro e Dzeko? Magari. Sono contento per il gol ma più contento per la prestazione della squadra. Oggi abbiamo fatto molto bene e tolto subito le speranze all'avversario. E' importante entrare così in partita. Stiamo arrivando da due risultati negativi, oggi era importante vincere. Si vedeva subito che volevamo i tre punti, siamo entrati carichi. Con il Real la mia migliore partita? Non lo so, ovviamente io mi sono sentito bene nella gara ma purtroppo il risultato non era positivo. Se fai una buona prestazione e non prendi punti è un peccato. Cerco di aiutare i miei compagni quando posso, non so se questo significhi essere un leader. Cerco sempre di dare una mano. Ci carichiamo meglio dopo una vittoria. Sempre meglio quando si vince, dobbiamo andare a cercare la vittoria anche le prossime gare".