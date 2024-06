Per tre anni le loro carriere si hanno percorso un tratto di strada insieme. Hanno giocato all'Inter dall'estate 2019 all'estate 2021, dopo un anno di pausa anche nella stagione 2022/23. Insieme all'Inter hanno vinto uno scudetto e non solo. Oggi MilanSkriniar e RomeluLukaku saranno uno contro l'altro nel match dell'Europeo tra Slovacchia e Belgio. "Siamo stati compagni di squadra per tre anni, lo conosco molto bene, ci siamo scambiati qualche messaggio. E' un giocatore di altissima qualità, molto preparato fisicamente, veloce, segna tanti gol. È difficile giocare contro di lui, cosa che ho potuto provare in allenamento", ha sottolineato Skriniar a poche ore dalla gara.