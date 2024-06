BenjaminPavard è tornato ad essere una risorsa importante per Didier Deschamps e la nazionale francese, soprattutto dopo una stagione da protagonista con la maglia dell'Inter. La decisione di lasciare la Germania, dopo aver trascorso otto anni tra Stoccarda e Bayern, per poi stabilirsi in Italia ha una motivazione precisa: "Seguivo da vicino il calcio in TV e tenevo d'occhio l'Inter da un po'. Nella mia carriera ho giocato molto come terzino destro, ma volevo mettermi alla prova in una difesa a tre come difensore centrale. L’ho vista come una buona occasione per esprimere il mio valore", spiega il difensore intervistato da GQ.