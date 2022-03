Skriniar insuperabile: è il Man of the Match della UEFA di Liverpool-Inter

Milan Skriniar si è imposto col suo strapotere fisico anche ad Anfield con una prestazione da protagonista assoluto a Liverpool

Il solito muro. Milan Skriniar si è imposto col suo strapotere fisico anche ad Anfield con una prestazione da protagonista assoluto contro il tridente del Liverpool di Jurgen Klopp. Lo slovacco si è guadagnato il premio di Man of the Match da parte della UEFA nell'ultima uscita europea stagionale dei nerazzurri. Un bel riconoscimento per Skriniar, sempre più leader dell'Inter di Simone Inzaghi.