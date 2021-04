Inter, notizie positive dalle Nazionali: 6 gol nerazzurri. Skriniar, momento d’oro

Antonio Conte ha ricevuto risposte positive dai calciatori nerazzurri impegnati con le Nazionali in giro per l'Europa

Antonio Conte ha ricevuto risposte positive dai calciatori impegnati con le Nazionali in giro per l'Europa. Come riporta Tuttosport, infatti, i nerazzurri hanno segnato ben 6 gol, meglio di tutte gli altri. In evidenza soprattutto Skriniar, evidentemente in un momento d'oro anche per le realizzazioni:

"I convocati dell’Inter hanno messo insieme più reti di tutti in questa sosta per le nazionali. I gol realizzati dagli interisti sono stati ben 6. Mattatori il solito Lukaku, ma anche a sorpresa Skriniar, in un momento d’oro per le realizzazioni. Dopo due stagioni e mezzo a secco in nerazzurro, in questo campionato il difensore ha segnato 3 reti e poi si è ripetuto con la Slovacchia segnando contro Malta e Russia, i suoi primi due gol in nazionale dopo 37 presenze senza squilli personali. A completare l'opera Perisic a segno contro Malta e Sensi".