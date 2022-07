Skriniar, l’Inter non vuole rischiare: esordio a Cesena contro il Lione. Pinamonti ok

In casa Inter Gosens, Skriniar e Pinamonti lavorano a parte. Per lo slovacco non verranno forzati i tempi, così da averlo la prima di campionato

"A parte Skriniar che, ora più che mai, non sarà rischiato: serve al top per il 13 agosto a Lecce. Più probabile che esordisca il 30 a Cesena contro il Lione, ma non va esclusa al 100% una convocazione per sabato a Lens. Clinicamente è guarito e l'intensità delle sue sedute è discreta, ma ancora la condizione non è ottimale. E' pronto, anzi... più pronto, Pinamonti, ma qui il discorso è diverso: se non sarà utilizzato a Lens, come successo a Ferrara a Sanchez, la scelta sarà solo dettata da ragioni... di mercato", spiega il Corriere dello Sport.