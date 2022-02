Skriniar, il più impiegato dell’Inter. E c’è un nuovo traguardo a un passo

Il difensore slovacco è imprescindibile per Inzaghi: nessuno ha giocato di più fra i calciatori di movimento

Che Milan Skriniar sia uno degli insostituibili di Simone Inzaghi non è di certo un mistero: il difensore slovacco è uno degli elementi cardine dell'Inter, e il tecnico nerazzurro non rinuncia praticamente mai a lui. Il sito ufficiale del club interista ha pubblicato una statistica riguardante il centrale ex Sampdoria: