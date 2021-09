Inter, Skriniar: “C’è delusione, volevamo vincere. E’ tutto aperto, andiamo avanti”

Le parole del centrale nerazzurro: "C'è delusione, volevamo vincere: siamo andati vicini ma bisogna fare i complimenti ad un avversario tosto"

Intervenuto ai microfoni di Inter TV, Milan Skriniar, difensore nerazzurro, ha parlato così dopo il pareggio contro lo Shakhtar Donetsk: "C'è delusione, volevamo vincere: siamo andati vicini ma bisogna fare i complimenti ad un avversario tosto. Li faccio anche alla squadra, come ha difeso e corso: siamo stati bravi a tornare sotto la linea della palla sempre, potevamo fare qualcosa in più davanti. E' ancora tutto aperto, pensiamo positivo e andiamo avanti. Loro ci hanno creato problemi col palleggio, anche noi abbiamo creato problemi facendolo: non abbiamo sfruttato le occasioni. Era importante non perdere questa partita, sono contento che non abbiamo subito gol: dobbiamo guardare alla fase offensiva, si può fare meglio".