Inter, Skriniar: “Loro ci temono, non sarà solo difesa. Noi tutti verso lo stesso obiettivo”

Milan Skriniar , centrale dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Prime Video prima della gara col Barcellona: "Sicuramente ci temono, loro si giocano tutto, ma anche noi: ogni partita si gioca come una finale e oggi sarà così.

Dobbiamo stare molto attenti per 100 minuti, sappiamo che partita ci aspetta: dobbiamo difendere bassi ma giocare con la palla e attaccare, non possiamo solo difendere, questo non ci porta da nessuna parte. Ci siamo parlati e caricati, ci diamo una grande mano: andiamo tutti verso lo stesso obiettivo".