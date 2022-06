Skriniar, il Psg chiede tempo. United su De Vrij: se parte servono due difensori

In uscita c’è Skriniar, da tempo ormai al centro dei pensieri del Psg. L’Inter attende un rilancio dei francesi per poter poi piazzare i colpi e sistemare la difesa di Inzaghi.

"Il club parigino deve ancora ufficializzare il nuovo allenatore e ha chiesto tempo per chiudere la trattativa per il difensore. L’ultima offerta è di 55 milioni. L’Inter chiede di salire a 70, ha fiducia di poterla spuntare. Una volta venduto Skriniar dovrà acquistare un difensore. Il prescelto è il brasiliano Bremer. Il Torino lo valuta 40 milioni, l’Inter 25: la forbice è ampia, possibile ridurla, magari inserendo Pinamonti. Non è da escludere l’addio di De Vrij. L’olandese va in scadenza l’anno prossimo, il Manchester United è interessato: se parte i difensori da prendere diventano due", riporta il Corriere della Sera.