Sky / Skriniar, PSG fermo a 50 milioni: i francesi studiano l’alternativa

Il futuro del difensore slovacco classe 1995 resta in bilico: il PSG si informa sulla possibile alternativa in difesa

Non si sblocca la trattativa tra l'Inter e il Paris Saint-Germain per Milan Skriniar. Il calciatore, che oggi è rimasto a Milano e non ha partecipato all'amichevole della squadra di Simone Inzaghi contro il Lugano allo stadio Cornaredo vinta per 4-1, attende novità sul suo futuro.