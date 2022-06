Skriniar-PSG, ci siamo: Inter pronta ad accettare l’offerta. In entrata…

Secondo Tuttosport, il club nerazzurro è pronto a dare il via libera per l'addio dello slovacco: già individuati i sostituti

Milan Skriniar si avvicina al Paris Saint-Germain . Dopo l'ultimo rilancio dei francesi, l'Inter si prepara a dare il via libera alla cessione dello slovacco. Sul piatto ci sono 65 milioni, bonus compresi.

"Una valutazione che avvicina molto la richiesta interista (80 milioni) e tiene conto della volontà nerazzurra di non includere nell’affare contropartite. Difficile pensare che possa esserci un ulteriore rilancio come è difficile pensare che Marotta e Ausilio possano correre il rischio di perdere questo treno per centrare gli obiettivi posti da Suning" sottolinea Tuttosport.