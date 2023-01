TS – Inter, Skriniar resta fino a giugno: nessuna offerta in arrivo dal PSG

Il difensore slovacco, in scadenza di contratto, lascerà i nerazzurri a parametro zero al termine della stagione

Milan Skriniar resterà all'Inter fino al termine della stagione: nessun addio anticipato per il difensore slovacco, nessuna possibilità per i nerazzurri di incassare qualcosa dal suo addio. Il Paris Saint-Germain, principale indiziato ad accogliere il giocatore, concentrerà i suoi sforzi sul mercato di gennaio verso altri settori del campo.

Finale già scritto, come scrive Tuttosport: "Milan Skriniar - a meno di ribaltoni degli ultimi giorni di mercato – resterà all'Inter. E vivrà così quelli che presumibilmente saranno gli ultimi cinque mesi da calciatore nerazzurro. [...] Skriniar, secondo quanto riportato dalla stampa francese, guadagnerà 9 milioni netti a stagione per i prossimi cinque anni. E alla firma del contratto col PSG otterrà un bonus da più di 20 milioni di euro. Attenzione però alla Premier: secondo FootMercato un non precisato club inglese sarebbe pronto a superare l'offerta dei transalpini per accaparrarsi le prestazioni dell'ex Sampdoria (con Skriniar, già in parola che il PSG, che spera che i francesi possano a loro volta contro-rilanciare)".