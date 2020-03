Skriniar: “Stiamo vivendo un periodo difficile, ma ne verremo fuori: restate a casa”

L’Inter si è mostrata molto solidale in questo periodo di emergenza aiutando attivamente alcuni ospedali con donazioni sia economiche che di materiale sanitario. È ancora attiva la raccolta fondi sul profilo Facebook dell’Inter, come ricorda in questo video Skriniar:

“Ciao ragazzi, grazie a tutti per aver donato. Per chi potesse aiutarci, la raccolta fondi è ancora attiva sulla pagina Facebook dell’Inter. Stiamo vivendo tutti un momento molto difficile, ma ne verremo fuori. Mi raccomando: restate a casa.