Skriniar, si attende il nuovo rilancio del PSG: Inter, richiesta “alla Hakimi”

"Dopo una settimana di sostanziale calma piatta, l'Inter si aspetta a ore (domani?) il rilancio del Paris Saint Germain per Skriniar. L'ultima offerta è datata 8 luglio, quando il responsabile tecnico del club parigino, Henrique Antero ha cenato a Milano con il ds nerazzurro Ausilio proponendo 53 milioni più 7 di bonus. Un totale da 60 che è lontano dall'accontentare l'Inter, partita da una valutazione di 80 e scesa a 70 per dire di sì. Il club nerazzurro per pensare di dare l'ok alla partenza di Skriniar - che ha già l'accordo con i francesi per un ingaggio da 9 milioni, bonus compresi - si aspetta un rilancio a 60 milioni di base, dunque certi di essere incassati, che con i bonus possa avvicinarsi a quota 70. Di fatto un'operazione simile a quella che dodici mesi fa portò Hakimi al Psg per 60 milioni più 8 di bonus facili da incassare e 4 difficili".