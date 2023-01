Skriniar, da San Siro una composta indifferenza. L’ambiente interista sembra deciso a…

Milan Skriniar potrebbe aver chiuso la sua esperienza all'Inter con una espulsione. Le dichiarazioni del suo agente (tempismo rivedibile), non lasciano dubbi sul futuro del difensore: "Rinnovo? Al momento non c’è questa possibilità". "Alla fine Skriniar ha visto rosso. Non perché siano stati i tifosi interisti a fargli perdere la testa. Da quel punto di vista il pubblico del “Meazza” si è limitato a una composta indifferenza".

"Che l’addio si consumi è solo una questione di tempo, ma l’ambiente interista sembra deciso a far sì che per lo meno sia vissuto nel modo più utile possibile. Il punto è, però, che per quanto Skriniar non sia stato contestato, comunque alla fine è caduto nella trappola della tensione", sottolinea Tuttosport.