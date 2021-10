Skriniar fra i 12 calciatori di movimento sempre in campo: Inzaghi non ci rinuncia mai

Il difensore slovacco dell'Inter non ha ancora saltato nemmeno un minuto in queste prime 7 partite di campionato

Sempre in campo dall'inizio alla fine, insostituibile e imprescindibile: Milan Skriniar è l'unico calciatore dell'Inter che non ha ancora saltato un minuto in campionato. Come scrive La Gazzetta dello Sport, sono 12 i calciatori di movimento ad aver sempre giocato:

"Sono dodici gli indispensabili della Serie A, i giocatori di movimento (esclusi quindi i portieri) che finora sono rimasti in campo 630 minuti su 630. [...] Il Napoli capolista non rinuncia mai a due elementi del quartetto difensivo: Giovanni Di Lorenzo e Kalidou Koulibaly sono intoccabili. Anche Inter e Roma, per restare nella zona alta della classifica, hanno un giocatore sempre presente nel settore arretrato: Inzaghi non fa a meno di Skriniar nemmeno se i nerazzurri sono in largo vantaggio e Mourinho confida nell’abilità di Gianluca Mancini nell'area di Rui Patricio ma anche in quella degli avversari".