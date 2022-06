Skriniar, il Psg offre 50 più un giocatore. In lista due nomi, ma l’Inter chiede solo cash

Continuano le trattative tra l'Inter e il Psg per il difensore slovacco. Per ora i francesi non hanno accontentato le richieste dei nerazzurri

Per Skriniar resta forte anche l’interesse del PSG. I francesi hanno offerto 50 milioni più un giocatore a scelta (in lista anche Thilo Kehrer e Julian Draxler). Le intenzioni dell’Inter, però, sono chiare: niente contropartite, per lasciar partire lo slovacco servono 80 milioni. E Bremer? Il Torino chiede 40 milioni: l’Inter ha già l’accordo col giocatore, deve formalizzare l’offerta al club. L’operazione, in ogni caso, non è legata al futuro di Milan Skriniar.