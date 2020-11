Skriniar: “Slovacchia, felice di non aver subito gol. Lottiamo ancora per un obiettivo”

Prima gioia in Nations League per la Slovacchia. Grazie al successo di misura sulla Scozia con la rete di Gregus, la nazionale è riuscita a conquistare i primi tre punti nel Gruppo 2 della Lega B.

Al termine della gara, il difensore dell’Inter Milan Skriniar – in campo per l’intero match – ha analizzato il successo. Ecco le parole, riportate dai media slovacchi: “Abbiamo fornito una buona prestazione, lottando e mettendoci grande impegno. Mercoledì avevamo giocato bene, oggi ha funzionato tutto. Sono felice di non aver subito gol. Mi trovo bene con Con Ľuba (Satka, ndr) ci troviamo bene: ci aiutiamo a vicenda, ci incoraggiamo e penso che oggi abbiamo fornito una buona prestazione. Oggi abbiamo combattuto come se fossimo una persona sola. Nell’ultima sfida abbiamo ancora un obiettivo per cui lottare“.