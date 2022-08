Inter-Villarreal, riflettori su Skriniar: “Ora Inzaghi non vuole più perderlo”

"I riflettori saranno ovviamente per il centrale slovacco, passato da sicuro partente e totem che Inzaghi, a questo punto dell’estate, non vorrebbe più vedere partire, avendo perso sul mercato anche il suo sostituto ideale, ovvero Bremer. Su Skriniar rimane l’ombra di una possibile cessione, a patto però che i corteggiatori, Psg in testa, mettano sul piatto la cosiddetta offerta irrinunciabile, ovvero 70 milioni. I parigini da un mese sono ormai in silenzio e semmai torneranno alla carica, appare difficile possano mettere sul piatto tale cifra".