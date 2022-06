Per Skriniar tempo di vacanze. Gli interisti non si rassegnano: “Resta con noi”

Per questo sui social, sotto ad ogni sua foto postata, gli chiedono - disperatamente - di restare. Da "Parigi è brutta e piovosa" a "Sarai il nostro capitano". Sono veri e propri appelli quelli dei tifosi nerazzurri per il difensore che ritengono una vera e propria bandiera, il futuro capitano. Per questo è doloroso pensare al suo addio. "Resta, la fascia sarà tua", scrivono i sostenitori interisti. "Ti prego, resta con noi. Qui ti amiamo", si legge ancora nei commenti del post strapieno di cuoricini nerazzurri e di faccine che piangono per un addio che sembra ormai scontato. Ma i tifosi insistono: "Non puoi andartene via così, i soldi non sono tutto"; "Non ci abbandonare, sarai il prossimo capitano". Era quello che probabilmente credeva anche il calciatore. Ma è lui il giocatore individuato dal club sull'altare del sacrificio dell'estate 2022. Dopo gli addii di un anno fa di Hakimi e Lukaku, quello di Milan è un addio davvero difficile da digerire che lascia i tifosi interisti senza parole. Se non una: "Resta".