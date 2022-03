Skriniar: “Inter a testa alta. Punto di partenza per crescere in campionato e Champions”

L'Inter vince ad Anfield, ma a passare il turno è il Liverpool dopo il 2-0 dell'andata. Al termine della gara ha parlato uno dei protagonisti

"Ci dispiace essere usciti, ma lo abbiamo fatto a testa alta. Ci abbiamo creduto dall'inizio alla fine, purtroppo giocare uno in meno col Liverpool è difficile. Secondo giallo? Ero lontano, ma era sicuro dell'ammonizione l'arbitro. Spero che nessuno si si fatto male, ora abbiamo campionato e Coppa Italia da portare avanti. Abbiamo fatto vedere che l'Inter c'è. Punto di partenza, ci aiuta a crescere in campionato e anche in Champions".