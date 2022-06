Sky – Asllani, l’Inter può chiudere oggi. Per Carboni al Verona da limare alcuni dettagli

Il centrocampista dell'Empoli è uno dei rinforzi per l'Inter di Inzaghi che lo vede come il vice Brozovic in cabina di regia

Sono ore caldissime per l'Inter, che non guarda solo all'attacco. Per il centrocampo, nella giornata di mercoledì, è previsto un incontro con l'Empoli. Sul tavolo c'è sempre il nome di Asllani. Affare da 14 milioni di euro più bonus (o possibili contropartite come Sebastiano Esposito). Per il passaggio di Franco Carboni al Verona invece sono rimasti da limare alcuni dettagli sulla formula.