Il rientro di Marcelo Brozovic si avvicina, ma la sua presenza dal 1′ domenica alle 17:15 è ancora in dubbio. Sky Sport svela il recupero dell’ex Dinamo Zagabria e la probabile formazione dell’Inter in vista della sfida contro il Bologna. Il croato è un’opportunità per Conte, che però è intenzionato a dare nuovamente fiducia a Gagliardini.