Marco Astori Redattore 12 agosto 2024 (modifica il 12 agosto 2024 | 23:17)

Più partite, più campioni, più scontri diretti tra le big italiane ed europee nella Casa dello Sport di Sky, al via dal 16 agosto la nuova stagione 2024-2025, con 11 mesi non stop. Oltre 1.900 partite e più di 4.000 ore di diretta, inclusi gli studi di analisi e approfondimento. Su Sky e in streaming su NOW stanno per ripartire le sfide dei campionati nazionali e internazionali, con la Serie A Enilive al via sabato 17 agosto - tre partite su dieci a giornata collocate in nuovi slot serali, il ritorno dei big match con almeno 30 delle migliori 76 gare del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big - la Serie C NOW (dal 23/08) e i grandi campionati internazionali in esclusiva di Premier League inglese (dal 16/08) e Bundesliga tedesca (dal 23/08, con la Coppa di Germania e la Supercoppa in programma rispettivamente il 16/08 e 17/08).