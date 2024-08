"Considerato che anche Bastoni è rimasto fermo per precauzione, la forma del tedesco è una garanzia, anche perché per Genova sarà sicuramente fuori De Vrij, che punta a smaltire il risentimento muscolare per il 30 con l’Atalanta. Zielinski invece resta in dubbio, reduce dalla «preparazione più dura della carriera» come ha raccontato alla Gazzetta. A riprova che per la stagione più lunga di sempre Inzaghi sta gettando nuove fondamenta, da conciliare con un inizio sprint in campionato. Anche per questo la prestazione di ieri, è piuttosto confortante per il tecnico: la mentalità che ha portato alla seconda stella è intatta. L’esordio in uno stadio dove — fra Genoa e Samp — l’Inter con Simone in panchina non ha ancora mai vinto (4 pareggi su 4), fa tenere già le antenne dritte ai nerazzurri. Ed è meglio così".