Sky – Cessioni, mercato da ultime ore. Godin, problema ingaggio per il Cagliari. Vidal…

Quando arriva Vidal? Da ore è questione di ore (scusate il gioco di parole). C’è attesa per il cileno, per il suo sbarco a Milano che ormai ha quasi smesso di fare notizia. L’Inter ha sbloccato la trattativa, ha parlato con il Barcellona grazie ad un cambio di formula per il trasferimento. In sostanza un’altra offerta. Il club nerazzurro ha proposto un indennizzo ai catalani più dei bonus legati al rendimento del centrocampista voluto fortissimamente da Antonio Conte.

Pare si stia aspettando un’altra cessione. Quella di Godin probabilmente. Il Cagliari sta lavorando alla trattativa, ma il problema al momento è l’ingaggio per i parametri rossoblù. Per gli altri giocatori in uscita – e non è un discorso che vale solo per l’Inter – il mercato è bloccato e chi sa che un club deve cedere si presenterà a comprare nelle ultime ore del mercato per ottenere degli sconti.

