Annuncio Sky: “Pacchetto Calcio gratis a tutti gli abbonati per 3 mesi”. I dettagli

Con una mail inviata ai propri abbonati, Sky ha annunciato che il pacchetto Sky Calcio sarà offerto gratis dal 1° luglio al 30 settembre

"Ti abbiamo scritto due settimane fa per darti un aggiornamento in merito all’assegnazione dei diritti della Serie A per il triennio 2021-2024. Al momento, il contesto rimane di grande incertezza ed abbiamo così pensato ad alcune iniziative per garantire, nel frattempo, la tua soddisfazione".

"Dal 1° luglio al 30 settembre per te il costo di Sky Calcio si azzera. In questa situazione di incertezza, abbiamo deciso di azzerare il costo del pacchetto Sky Calcio per tre mesi, dal 1° luglio al 30 settembre. A tal fine, per questi tre mesi, senza che tu debba fare nulla, dedurremo dal tuo canone mensile dell’abbonamento, inclusivo di Sky Calcio, la somma di 15,20€. Non appena la situazione di incertezza si sarà definitivamente risolta, ti forniremo tempestivamente le informazioni relative a tutte le competizioni che potrai trovare nel pacchetto Sky Calcio. Se non riusciremo ad offrirti il solito pacchetto Sky Calcio e volessi comunque lasciarci, potrai farlo senza costi, anche se hai promozioni attive, con le modalità e i tempi che avremo cura di comunicarti".