Sky – Zhang, incontro definitivo con Conte che non vuole lasciare l’Inter

La società nerazzurra si confronterà con il tecnico su piani futuri e strategie. Già rientrati gli episodi che hanno riguardato Lukaku e Lautaro

Che dovrà essere un discorso, confronto, incontro molto importante, definitivo quando si vedranno. Conte ha un ingaggio pesante e un altro anno di contratto. La società deve fare tutte le valutazioni. Credo in un rapporto di grande schiettezza e sincerità sulla situazione. Non riguarda solo l'Inter ma in generale tutti i club. A livello finanziario è una situazione di difficoltà. Saranno mostrate al tecnico le strategie e i piani futuri. Non credo che l'allenatore abbia voglia di lasciare il progetto, ha voglia di capire e confrontarsi. Siamo in un momento delicato e servono mosse strategiche perché tutto si ripercuoterà su quanto accadrà da qui a qualche mese.