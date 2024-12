Rientro e riflessioni

Come vi abbiamo raccontato l'Inter è tornata stamattina dalla Germania, anziché ieri sera come era stato stabilito, per un problema tecnico all'aereo. «Amarezza e nervoso sono gli strascichi lasciati dalla sconfitta di ieri sera perché si poteva osare di più. L'Inter è una squadra pensata e costruita per esprimersi con le sue qualità, il possesso palla, per essere pericolosa. C'è anche una riflessione da fare sugli attaccanti - ha continuato il giornalista - perché dietro a Thuram, a parte Lautaro che sta cercando di ritrovarsi, non c'è un grande contributo. Taremi anche ieri non ha approfittato dell'occasione e questo non permette alla squadra di essere pericolosa come vorrebbe in alcune occasioni. Il problema contro il Bayer non è stato dei singoli ma di approccio da parte della squadra come ha riconosciuto l'allenatore dicendo che bisognava più coraggio». Oggi l'Inter riposerà e da domani ricominceranno gli allenamenti in vista della sfida di lunedì sera contro la Lazio.