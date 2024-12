Le ultime due sfide decisive per il passaggio diretto agli ottavi di Champions nonostante 1 pari, 4 vittorie e 1 sconfitta? Simone Inzaghi, ai microfoni di SportMediaset, ha parlato della partita persa al 90esimo contro il Bayer Leverkusen, quando tutto sembrava far pensare ad un pareggio a reti inviolate, e si è soffermato quindi sulle prossime due gare del torneo in calendario a gennaio. Quella del 22 gennaio, in Repubblica Ceca, contro lo Sparta Praga e quella del 29 gennaio contro