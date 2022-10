Sky – Inter, Barcelona la molla per ripartire. Società si aspetta giusto atteggiamento

Sfida che pesa molto non solo per la qualificazione. Vincere col Barcellona darebbe la chance di giocarsi delle possibilità a Monaco. Perdere domani e andare poi al Camp Nou riduce al minimo le possibilità. Contano i risultati, ma anche l'atteggiamento, le motivazioni, cose che interessano alla società. L'Inter deve reagire in maniera immediata, servono le motivazioni giuste col piglio della grande squadra. Col Barcellona bisogna farlo dal primo minuto, col Bayern si era visto poco. Con la Roma è stata un'Inter volitiva, al primo errore subisce gol. Domani serve la molla per far tirare su umore e prestazioni.