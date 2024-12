Novità dell'ultima ora per la formazione dell'Inter verso la sfida di Coppa Italia di questa sera contro l'Udinese. Secondo quanto riferisce Sky, Asllani, che sembrava dovesse partire in panchina, viaggia verso una maglia da titolare in mezzo al campo al posto di Calhanoglu : Simone Inzaghi è quindi ora orientato a cambiare anche il regista.

Chi è certo di una chance dal primo minuto è Josep Martinez. Il mister ha parlato tanto bene di lui nell'immediato post Lazio-Inter, rivelando che avrebbe voluto farlo esordire prima, ma che lo spagnolo avrà la sua maglia da titolare proprio in Coppa Italia. Da capire in che modo Inzaghi proverà a far rifiatare De Vrij, preservandolo per la gara col Como: probabile una staffetta al centro della difesa tra Bisseck e Bastoni. A centrocampo si rivedranno Frattesi e Zielinski, mentre in attacco è molto probabile che venga concesso un turno di riposo sia a Lautaro che a Thuram. Taremi, Correa e Arnautovic a questo punto si giocano i due posti nello scacchiere nerazzurro.