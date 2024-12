Con l’Udinese, il turnover sarà ampio, ma l’impegno verrà affrontato con la massima serietà. E sarà così anche per la Supercoppa. Peraltro, tra Atalanta, Juventus e Milan come rivali gli stimoli non mancano. Senza dimenticare che un nuovo trionfo a Riyad vorrebbe dire poker (4 su 4 in 4 anni) per Inzaghi e i suoi uomini. E, per l’Inter, 9 Supercoppe in bacheca, come la Juve".