L'Inter domani sera sarà in campo in casa dello Sparta Praga per la Champions. Inzaghi sceglie la coppia d'attacco

Andrea Della Sala Redattore 21 gennaio 2025 (modifica il 21 gennaio 2025 | 13:33)

Dopo la vittoria con l'Empoli, l'Inter sarà di nuovo in campo domani sera in casa dello Sparta Praga. Inzaghi valuta la formazione da schierare in Champions League, servono tre punti per qualificarsi direttamente agli ottavi senza passare dai playoff.

In attacco si va verso la miglior coppia possibile, per la prima volta in Champions quest'anno dovrebbero giocare insieme dal 1' Lautaro e Thuram. Secondo Sky Sport, però, potrebbe esserci qualche chance per Arnatuovic che potrebbe partire titolare. Oppure entrare a gara in corso.