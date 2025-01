"L'Inter da quando ha perso il derby d'andata, poi quante vittorie ha fatto? Lautaro qualche pausa, poi Thuram, si fa male Clahanoglu, Asllani viene fischiato col Bologna e Inzaghi lo difende, questa cosa mi paice. Zielinski o Mkhitaryan avvicendamento naturale. Lautaro Martinez se qualcuno aveva dei dubbi: è un campione, bisogna ribadirlo. E non è un caso il come ha fatto gol, quando l'Inter cambia posizione lui si stacca... Non abbiamo sottolineato in Inter-Bologna il gol di Lautaro che parte da Sommer, è un gol spettacolare. Grande giocata. Anche nella difficoltà della partita e nel calo, i risultati vanno sottolineati. Ha dato 6 gol alla Lazio poco tempo fa. Col Bologna il secondo tempo è andata un po' in frustrazione. Thuram, Lautaro, non c'è Calhanoglu... va detto. Taremi giù, entra Arnautovic e fa fare gol".